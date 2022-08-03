Шрёдер после встречи с Путиным заявил, что Кремль хочет переговоров с Украиной

На прошлой неделе Герхард Шредер встретился с Владимиром Путиным. Бывший канцлер Германии сообщил в интервью еженедельнику Stern и телеканалу RTL/ntv, что российский президент готов вести переговоры и заключить перемирие на Украине.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение конфликта путем переговоров", — сказал Герхард Шредер.

По словам немецкого политика, находящегося в близких отношениях с Владимиром Путиным на протяжении многих лет, первым сигналом является подписание соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна, что в конечном итоге может привести к прекращению огня.

По оценке экс-главы правительства Германии, на полное урегулирование конфликта могут уйти многие годы. По его словам, ситуация на Донбассе самая сложная.

"Решение должно быть найдено на основе швейцарской кантональной модели", - предложил он.

Журналисты также спрашивали политика о его личных отношениях с Владимиром Путиным и работе в российских компаниях. Он подчеркнул, что вышел из состава наблюдательного совета нефтяной компании "Роснефть" и не принял предложенную должность в "Газпроме".

Герхард Шредер добавил, что из Германии исходят не только критические голоса по поводу его действий.

"Я получаю много писем из Германии, авторы которых пишут: "Хорошо, что есть еще кто-то, кто поддерживает открытые каналы связи с Россией", - заключил он.