ISW: Россия намерена передать Ирану истребители Су-35 в обмен на беспилотники
Первую партию беспилотников Иран должен был отправить в Россию для испытаний вместе с пилотами, которые должны были научиться управлять российскими истребителями Су-35, подсчитали в Институте изучения войны США (ISW), сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что ISW может подтвердить эту информацию, но отмечет, что если эта информация верна, это может означать, что Россия намерена передать Ирану истребители в обмен на беспилотники.
Информация об отправке первой партии беспилотников вместе с пилотами и инженерами была предоставлена в Twitter американским каналом, занимающимся разведывательным анализом.
Аналитический центр не может проверить эту новость, но считает, что она согласуется с сообщениями о более тесном сотрудничестве между Москвой и Тегераном в области авиации
ISW отмечает, что если данная информация верна, это может означать, что Россия намерена передать Ирану истребители Су-35 в обмен на беспилотники.
Это может быть частью соглашения, подписанного обеими странами 26 июля, которое Тегеран попытается использовать для облегчения закупки российских боевых самолетов.
Опубликовано: Николай Скира
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