Песков шутливо ответил на вопрос о помощи России в лечении Байдена

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении COVID-19 у Джо Байдена.

В среду, 3 августа 2022 года, глава пресс-службы Президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос российских журналистов о возможности оказания медицинской помощи РФ для лечения президента США Джо Байдена от вируса COVID-19.

Песков шутливо заявил, что Россию об этом никто не просил, однако если представители Белого дома обратятся за помощью к Кремлю, то пресс-служба правительство РФ обязательно об этом сообщит представителям СМИ.