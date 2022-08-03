Песков шутливо ответил на вопрос о помощи России в лечении Байдена
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной помощи России в лечении COVID-19 у Джо Байдена.
В среду, 3 августа 2022 года, глава пресс-службы Президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос российских журналистов о возможности оказания медицинской помощи РФ для лечения президента США Джо Байдена от вируса COVID-19.
Песков шутливо заявил, что Россию об этом никто не просил, однако если представители Белого дома обратятся за помощью к Кремлю, то пресс-служба правительство РФ обязательно об этом сообщит представителям СМИ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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