Скандал на Формула 1: Alpine поспешила заявить Пиастри на следующий сезон
В своём пресс-релизе Alpine сообщила о том, что в следующем сезоне команду представит Оскар Пиастри, но молодой гонщик опроверг эту новость.
Неудачи Alpine начались после того, как Aston Martin объявил о подписании многолетнего контракта с Фернандо Алонсо, бывшим гонщиком команды. Руководитель команды Отмар Сафнауэр также предлагал Алонсо контракт и был уверен в его подписании.
Пресс-служба Alpine распространила в социальных сетях сообщение о том, что Фернандо Алонсо в следующем сезоне заменит молодой перспективный гонщик Оскар Пиастри. Примечательно, что сам Пиастри об этом ничего не знал.
Alpine без моего одобрения сообщила о том, что я буду выступать за них в следующем сезоне. Это не соответствует действительности. Контракт я не подписывал и выступать за Alpine не буду - заявил Пиастри.
В интервью BBC Sport представители Alpine прокомментировали высказывание Пиастри, выводом о том, что их сообщение было юридически правомерно. Тем не менее гонщик в 2023 году представлять команду не будет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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