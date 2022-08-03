Скандал на Формула 1: Alpine поспешила заявить Пиастри на следующий сезон

В своём пресс-релизе Alpine сообщила о том, что в следующем сезоне команду представит Оскар Пиастри, но молодой гонщик опроверг эту новость.

Неудачи Alpine начались после того, как Aston Martin объявил о подписании многолетнего контракта с Фернандо Алонсо, бывшим гонщиком команды. Руководитель команды Отмар Сафнауэр также предлагал Алонсо контракт и был уверен в его подписании.

Пресс-служба Alpine распространила в социальных сетях сообщение о том, что Фернандо Алонсо в следующем сезоне заменит молодой перспективный гонщик Оскар Пиастри. Примечательно, что сам Пиастри об этом ничего не знал.

Alpine без моего одобрения сообщила о том, что я буду выступать за них в следующем сезоне. Это не соответствует действительности. Контракт я не подписывал и выступать за Alpine не буду - заявил Пиастри.

В интервью BBC Sport представители Alpine прокомментировали высказывание Пиастри, выводом о том, что их сообщение было юридически правомерно. Тем не менее гонщик в 2023 году представлять команду не будет.