Претенденты названы: кто может занять кресло Градского в музыкальном шоу «Голос»

По мнению продюсеров, его могут занять исполнители Александр Маршал либо Дина Гарипова.

Полюбившийся российскому зрителю телепроект «Голос» вновь вернется уже нынешней осенью. После смерти Александра Градского многие переживали о судьбе передачи, предполагая, что без именитого музыканта ее вовсе могут закрыть, сообщает Вумен.ру.

Известный композитор был наставником в шоу практически во всех сезонах. Даже когда у него начались со здоровьем серьезные проблемы, звезду доставляли в студию почти что на носилках. Но свою последнюю команду довести до финала он все равно не успел: артист ушел из жизни в ноябре 2021 года.

Как стало известно изданию, Градскому сейчас подыскивают замену. Кто может занять кресло мэтра? По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, - Александр Маршал либо Дина Гарипова.

«Замена должна быть аналогичной. Хорошо мог бы подойти Александр Маршал либо кто-то из бывших участников ''Голоса'' - например, Дина Гарипова. Тем более, что она - подопечная Градского», — высказал свое мнение продюсер BLITZ+.

К слову, после победы в конкурсе девушка записала несколько песен, объедила с концертами Россию, а в 2013-м - представила свою страну на «Евровидении», заняв пятое место. А недавно впервые стала мамой: 19 июня у Дины родился сын

Пока официально новый состав членов жюри шоу "Голос" держится в тайне. За время его существования в России наставниками в разное время были Григорий Лепс, Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина, Константин Меладзе и другие звезды.