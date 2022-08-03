Шахназаров рассказал об омерзительном поступке Гребенщикова в Риге

Журналист и писатель Михаил Шахназаров вспомнил о том, как отвратительно поступил лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, находясь в Риге.

Блогер Михаил Шахназаров в эфире собственного Ютуб-шоу "Полный абзац" пустился в воспоминания, рассказал о случае, когда солист музыкального коллектива "Аквариум" Борис Гребенщиков позволил себе матерился в прямом эфире. "Повезло" одному из рижских радио.

Неприятная ситуация произошла, когда Гребенщиков приехал в Латвии с гастролями. На дворе был 2010 год. Прибыв на радиостанцию, чтобы анонсировать своё предстоящее выступление в столице прибалтийского государства, музыкант позволил себе употребить матерную фразу в эфире.

Шахназаров вспоминает, что в то время Гребенщиков теребил в руках бычок и был, как водится, немытый.

Он должен вонять. И начал материться. Там потом совет по телевидению и радиовещания нагибал эту радиостанцию. А он рассмеялся и ушел. Вот это его сущность. Насрать посредине стола и уйти. И вот он ушел и стал строить из себя философа.

Ранее сообщалось о том, как Шахназаров характеризует известного российского актёра Алексея Серебрякова.

Он актер великолепный. Однако Серебряков, за годы пребывания в профессии, утратил связь с реальностью. Ну видно же, что он человек пьющий и об этом говорят его коллеги по цеху. Он выглядит намного хуже своих лет. Он настолько малообразованный человек с низким интеллектом, что мне становилось стыдно за него.

Представитель СМИ поведал, что пристрастие актёра к алкоголю способствовало тому, что тот потерял связь с реальностью.