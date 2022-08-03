В Подмосквовье сгорел склад интернет-магазина Ozone, один человек скончался

В подмосковном Истре произошёл крупный пожар на складе интернет-магазина Ozone, один сотрудник скончался.

В среду, 3 августа 2022 года, на складе интернет-магазина российской компании Ozone, расположенный в городском округе Истра, возник пожар общей площадью 35 000 км2, который привёл к обрушению крыши здания.

Ряд российских СМИ и крупных Telergram-каналов сообщают, что в результате возгорания погиб один человек, три сотрудника склада обратились за помощью в учреждения здравоохранения из-за отравления продуктами горения.