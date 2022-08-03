Звезда "Полицейского с Рублёвки" Каштанова поделилась подробностями своей свадьбы

Известная российская актриса Софья Каштанова отметила день рождения своей семьи без лишнего пафоса в кругу близких людей.

Исполнительница роли главной героини сериала "Полицейский с Рублевки" Софья Каштанова отметила одно из главных событий в жизни не так, как все.

Известная артистка рассказала, что сочеталась узами брака. Примечательно, что радостное событие произошло давно, но сообщать всем и вся об этом Каштанова тогда была не намерена, как и праздновать бракосочетание с размахом.

Девушка утверждает,что все произошло не так, как у большей части невест.

На знаменитости не было пышного платья, фаты и иных традиционных атрибутов свадьбы. Торжество прошло в тихом семейном кругу, как и хотелось звезде отечественного кино.

Свадьбы у нас не было, мы просто расписались. Я не могу сказать, чтобы когда-нибудь в жизни мечтала о белом платье, голубях, фате. Платье белое, конечно, было, но безо всяких кринолинов.

Актриса рассказала, что она часто бывала на пышных свадьбах как гость, но далеко не все из них стали залогом счастья супругов в браке. По наблюдениям Каштановой, пары, отмечавшие событие скромнее, в большинстве живут долго и счастливо вместе.

Не хочу загадывать, как сложится наша история, но точно знаю, что грандиозные свадьбы это не мое.

Интересно, что Софья не только успела выйти замуж, но и родила от любимого мужчины детей. В 2019 году у пары появился на свет первенец - сын Джордж, а через 2 года - дочка Даниэль.

Снимками наследников актриса время от времени делится в своих социальных сетях, а мужа до сих пор никому не показывает, объясняя это тем, что мужчина - человек непубличный, а, кроме того, счастье любит тишину.