Семья Шатунова объявила конкурс на лучший памятник музыканту

3 августа близкие Юрия Шатунова объявили о начале конкурса о создании памятника артисту.

3 августа на официальном сайте Юрия Шатунова был объявлен конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть выполнен из бронзы и в полный рост, сообщает бывший представитель музыканта Аркадий Кудряшов.

Бывший менеджер Шатунова утверждает, что памятник будет установлен на могиле артиста на Троекуровском кладбище в Москве. На официальном сайте Юрия Шатунова говорится о том, что сроки конкурса не ограничены, эскизы нужно высылать на электронною почту указанную на официальном сайте.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 