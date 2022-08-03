Семья Шатунова объявила конкурс на лучший памятник музыканту

3 августа близкие Юрия Шатунова объявили о начале конкурса о создании памятника артисту.

3 августа на официальном сайте Юрия Шатунова был объявлен конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть выполнен из бронзы и в полный рост, сообщает бывший представитель музыканта Аркадий Кудряшов.

Бывший менеджер Шатунова утверждает, что памятник будет установлен на могиле артиста на Троекуровском кладбище в Москве. На официальном сайте Юрия Шатунова говорится о том, что сроки конкурса не ограничены, эскизы нужно высылать на электронною почту указанную на официальном сайте.