Семья Шатунова объявила конкурс на лучший памятник музыканту
3 августа близкие Юрия Шатунова объявили о начале конкурса о создании памятника артисту.
3 августа на официальном сайте Юрия Шатунова был объявлен конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть выполнен из бронзы и в полный рост, сообщает бывший представитель музыканта Аркадий Кудряшов.
Бывший менеджер Шатунова утверждает, что памятник будет установлен на могиле артиста на Троекуровском кладбище в Москве. На официальном сайте Юрия Шатунова говорится о том, что сроки конкурса не ограничены, эскизы нужно высылать на электронною почту указанную на официальном сайте.
Опубликовано: Елена Калиновская
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