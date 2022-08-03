Шахназаров уверен, что брак Собчак и Богомолов фиктивный: ездят отдыхать по контракту
Блогер Михаил Шахназаров уверяет, что Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают 3 - 4 раза в год вместе по условиям контракта, который заключили, когда женились.
Пару лет назад журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Громко осветив свадьбу в СМИ, знаменитости не оставили фанатам возможности сомневаться в искренности своих чувств.
Не все поверили в то, что бракосочетание было итогом любви и привязанности отечественных звёзд. Блогер Михаил Шахназаров оказался в числе сомневающихся.
На днях в эфире собственной передачи "Полный абзац" на Ютубе журналист открыл подробности брачного контракта известных российских личностей. Представитель СМИ сообщил, что, к примеру, совместный отдых 3 - 4 раза в год - условие заключения документа перед вступлением в брак.
Он с женой поехал отдыхать по контракту. Три или четыре раза в год ему надо появляться с женой.
Ранее сообщалось, что экс-супруга известного режиссёра Дарья Мороз рассказала о расставании с мужем в эфире Ютуб-шоу "Скажи Гордеевой".
Мороз и Богомолов сочетались узам брака в 2010 году, прожив вместе 8 лет. Через год Богомолов женился на Ксении Собчак.
Дарья опровергла домыслы о том, что причиной расставания с её бывшим мужем стала Собчак. Актриса заверяет, что она сама подала на развод.
Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир.
К слову, у экс-супругов есть общая дочь Анна, а сами они остались в хороших отношениях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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