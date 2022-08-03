Каждый третий житель России считает, что Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг нее

Почему люди все охотнее верят в правдивость лженаучных утверждений об устройстве Вселенной.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения удивили социологов. Специалисты задали соотечественникам вопросы, касающиеся радиации, базового устройстве мира и ГМО, сообщает Вокруг света.

Оказалось, что 35 процентов опрошенных уверены, что не Земля вращается вокруг Солнца, а наоборот - светило вращается вокруг нашей планеты. Примечательно, что сторонников геоцентрической системы (утверждающей, будто Земля неподвижна), с каждым годом становится больше.

К примеру, в 2017-м году Реальное время публиково итоги аналогичных опросов. И из них следовало, что такого мнения тогда придержилась четверть населения России.

А нынешний опрос показал, что не все респонденты знают, за какой период Земля совершает свой полный оборот вокруг Солнца, и каждый пятый из опрошенных уверен, что первобытные люди и динозавры жили в одну эпоху.

44 процента считают, что генномодифицированные продукты провоцируют рак, а 32 проценты верят, что ГМО позволит победить голод на земле.

Социологи проанализировали, кто больше всего ошибался в ответах. И оказалось, что самый скромный уровень научных знаний присущ людям за шестьдесят, проживающим в сельской местности с образованием не выше среднего.

Средним уровнем грамотности могут похвастаться граждане со средне-специальным образованием. которым 45-60 лет — и тоже представители небольших населенных пунктов.

А вот высокая грамотность отмечена у молодежи 18–24 лет, с высшим образованием. Эти респонденты — довольно активные пользователи интернета, многие из них живут в Москве и Санкт-Петербурге, а также - в Северо-Западном федеральном округе (45 процентов).

Руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова отметила, что средний и низкий уровни грамотности характерны для многих стран мира.