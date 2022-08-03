Пелоси думает, что шум вокруг визита на Тайвань вызван ее высокой должностью

Нэнси Пелоси предположила, что всеобщий шум из-за ее приезда на Тайвань произошел из-за ее высокой должности.

Спикер США Нэнси Пелоси сказала, что причина такого шума вокруг ее прилета на Тайвань произошло по причине высокой должности в иерархии США.

Пелоси заявила, что в раньше члены Конгресса США были на острове Тайвань, однако такого резонанса это еще никогда не вызывало.

“Я предполагаю, что китайские власти остались такими недовольными из-за того, что сам спикер прибыл на Тайвань. А ведь это очень почетно и важно. Возможно именно этот факт являлся причиной или предлогом, сложно угадать”, – сказала Пелоси на пресс-конференции, которая состоялась в среду, 3 августа.

Ранее МИД Китая вызвало на серьезный разговор Николаса Бернса, которому предъявили протест в связи с тем, что спикер США приехала на Тайвань и нарушила целый ряд законов, который Пекин не хочет оставлять без наказания.

Несомненно визит Пелоси стал первым за много лет официальным визитом Тайваня за 25 лет. Как и было предсказано, спикер прибыла 2 августа вечером и провела ряд деловых бесед с властями острова, сказав, что считает их как самостоятельное государство. Также она указала, что своим визитом хотела показать демократические отношение Соединенных Штатов к данному государству.