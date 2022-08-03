МАРТ Беларуси планирует запретить продажу алкоголя на кассах магазинов
В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект постановления о изменении правил продажи алкоголя.
В среду, 3 августа 2022 года, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь вынесло для обсуждения проект, который направлен на изменения правил продажи некоторых товаров.
Согласно проекту постановления Совмина Беларуси, продажа алкогольных напитков на кассах в магазинах будет запрещена, за исключением магазинов, которые специализируются на продаже алкоголя.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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