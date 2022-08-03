Унизительный выход в свет: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после слухов об измене её мужа
Герцогиня Кембриджская появилась на публике и вела себя вполне непринужденно. Получится ли у нёё сохранить брак под натиском скандала?
Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после появления скандальных новостей об изменах её мужа принца Уильяма. Герцогиня Кембридская держалась по-королевски достойно, вела себя непринуждённо и много улыбалась. Тем не менее окружающие смотрели на нёё взглядом полным жалости и сочувствия.
Кейт приняла участие в регате, которая проходила в рамках игр Содружества в городе Плимут. Герцогиня имеет отличную спортивную форму, которую она и продемонстрировала в ходе гонки "Commonwealth Rase". Британская команда заняла итоговое первое место.
Капитан команды сообщил прессе, что Миддлтон опытный моряк и внесла существенный вклад в победу. Сама герцогиня Кембриджская к репортёрам даже близко не подходила, понимая какие вопросы ей будут задавать.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
В Казахстане супругов приговорили к 5 годам тюрьмы за призывы присоединения Северо-Казахстанской области к России
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
В США два крупнейших водохранилища пересыхают, создавая проблемы с поставками пресной воды и электроэнергии
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре