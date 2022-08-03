Унизительный выход в свет: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после слухов об измене её мужа

Герцогиня Кембриджская появилась на публике и вела себя вполне непринужденно. Получится ли у нёё сохранить брак под натиском скандала?

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после появления скандальных новостей об изменах её мужа принца Уильяма. Герцогиня Кембридская держалась по-королевски достойно, вела себя непринуждённо и много улыбалась. Тем не менее окружающие смотрели на нёё взглядом полным жалости и сочувствия.

Кейт приняла участие в регате, которая проходила в рамках игр Содружества в городе Плимут. Герцогиня имеет отличную спортивную форму, которую она и продемонстрировала в ходе гонки "Commonwealth Rase". Британская команда заняла итоговое первое место.

Капитан команды сообщил прессе, что Миддлтон опытный моряк и внесла существенный вклад в победу. Сама герцогиня Кембриджская к репортёрам даже близко не подходила, понимая какие вопросы ей будут задавать.