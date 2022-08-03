Минимум 11 человек пострадало в пожаре на складе интернет-магазина Ozon в Подмосковье

На подмосковном складе интернет-магазина Ozon произошел пожар, сообщает МЧС России. Данную информацию приводит госагентство ТАСС.

По неофициальной информации, обрушилась часть крыши зала. Эвакуировано около двух тысяч человек. Сообщается, что пострадали 11 человек, двоих из которых госпитализировали.

Пожар произошел в среду, 3 августа около полудня в городке Истра в нескольких десятках километров к западу от Москвы, сообщает агентство ТАСС.

Огонь охватил склады Ozon, одной из первых компаний электронной коммерции в России , которую часто называют "русским Amazon".

В сеть выложены записи, на которых видны клубы дыма, видимые с расстояния в несколько километров .

Представители компании Ozon уверяют, что все сотрудники эвакуированы. Причина пожара пока не известна.