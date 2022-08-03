Собчак сообщила последние новости о самочувствии Чубайса

Журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак сообщила диагноз экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Известная блондинка поделилась подробностями состояния политика в своём Телеграм-канале.

Звезда экрана Ксения Собчак сообщила о том, какой диагноз поставили известному отечественному политику Анатолию Чубайсу. В рамках собственного Телеграм-канала блогер посвятила всех неравнодушных в детали госпитализации и самочувствия бывшего руководителя "Роснано".

Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена - Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица.

Накануне в сети появились сведения, что Анатолий Чубайс угодил в реанимацию одного из госпиталей Европы. Об этом в личном блоге поведала Ксения Собчак, ссылаясь на слова жены российского политика, Авдотью Смирнову.

На днях врач и ведущий телевидения Александр Мясников дал комментарии относительно данных о срочной госпитализации Чубайса с синдромом Гийена - Барре.

Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим и может развиваться паралич дыхания.

Медик утверждает, что заболевание продолжается от 2-ух до нескольких недель и требует активного лечения.

Мясников объяснил, что такому состоянию предшествует бактериальная или вирусная инфекция.