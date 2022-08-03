Скандальный визит окончен: Нэнси Пелоси покинула Тайвань

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после 20 часов пребывания в стране.

Самолёт американской делегации вылетел из аэропорта Тайбэя в 18.01 по местному времени и направился в Южную Корею. 

По сообщениям японских СМИ для сопровождения самолёта со спикером палаты представителей США на борту с военного аэродрома на Окинаве вылетело шесть истребителей F-15.

Аналитики американского издания The Washington Post спрогнозировали настоящий кризис на Тайване после отлёта высокопоставленной чиновницы. 

Их опасения косвенно подтвердили и в китайском МИД. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что решительные меры в ответ на визит Пелоси ещё впереди. Пекин считает Тайвань своей провинцией и выступает категорически против любых самостоятельных контактов острова с иностранными государствами.

Китай уже ввел ограничения на полёты вокруг острова. Эксперты предполагают, что под видом учений Пекин может полностью изолировать Тайвань от внешнего мира. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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