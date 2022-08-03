Власти Швейцарии планируют заморозить активы Сбербанка
Правительство Швейцарии приняло решении о блокировке активов Сбербанка России.
3 августа Федеральный совет Швейцарии опубликовал на своём веб-сайте документ, согласно которому правительство страны в настоящее время активно работает над блокировкой активов ОАО «Сбер Банк».
Согласно заявлению швейцарского Федерального совета, Сбербанк России сможет пользоваться активами и экономическими ресурсами лишь для продажи своих дочерних компаний, либо для ликвидации операций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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