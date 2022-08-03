Азербайджан начал воздушную атаку на Карабах
Войска Азербайджана с помощью беспилотников атаковали армию непризнанного Карабаха.
В Министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о том, что на линию соприкосновения совершено нападения.
Отмечается, что примерно в 15 часов Вооруженные силы Азербайджана начали бомбардировку.
В результате был смертельно ранен один из солдат Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Сообщается, что еще восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.
Опубликовано: Николай Скира
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