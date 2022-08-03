Следствие считает поджог единственной версией пожара на складе Ozon в Истре

Вечером 3 августа стало известно о крупном пожаре, вспыхнувшем на складе компании Ozon в городе Истра Московской области.

В среду вечером крупный очаг возгорания появился на складе фирмы Ozon в населённом пункте Истра Московской области. Местный губернатор Андрей Воробьёв утверждает, что ввиду скорости распространения пламени склад Ozon уже не спасти. Также следствие установило, что в ходе пожара погиб как минимум один человек, ещё тринадцать пострадали, а двое пока не найдены.

Примечательно, что к текущему моменту следователи рассматривают умышленный поджог склада Ozon как единственную основную версию развития событий.