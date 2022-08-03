В США два крупнейших водохранилища пересыхают, создавая проблемы с поставками пресной воды и электроэнергии
Программа ООН по окружающей среде опубликовала информацию о том, что вода в озерах Мид и Пауэлл в настоящее время находится на опасно низком уровне.
Речь идет о крупнейших искусственных водохранилищах на реке Колорадо. Причиной стала продолжающаяся засуха, которая усугубляется изменениями климата.
Эксперт программы по экосистемам Лиз Маллин Бернхардт говорит, что погода в регионе была засушливой на протяжении 20 лет.
Река также испытывает трудности из-за чрезмерного потребления из-за растущего населения и устаревшего соглашения, гарантирующего участки для соседних государств. Озера обеспечивают водой сельскохозяйственные и бытовые нужды в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Вайоминге, Неваде и Нью-Мексико.
Если условия не улучшатся, озера Мид и Пауэлл рискуют достичь состояния «мертвой лужи», когда уровень воды настолько низок, что перестает вытекать из водоема.
Это выведет из строя плотины гидроэлектростанций, которые обеспечивают электроэнергией миллионы жителей западной части США.
В июне комиссар Бюро мелиорации Камилла Калимлим Тутон заявила сенатскому комитету по энергетике и природным ресурсам, что поддержание «критических уровней» в озерах Мид и Пауэлл потребует значительного сокращения подачи воды.
Ученые-климатологи говорят, что нарушения круговорота воды, особенно засухи, станут более частыми в результате повышения глобальной температуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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