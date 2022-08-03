Меньшова выступила в защиту Галкина: против артиста организована целая кампания

Известная в России актриса и ведущая телевидения Юлия Меньшова решила заступиться за юмориста Максима Галкина, считая, что против артиста началась целая компания.

Популярная актриса театра и кино Юлия Меньшова, дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой, попыталась найти оправдание действиям ведущего и юмориста Максима Галкина, который покинул РФ после запуска спецоперации в соседней Украине.

Артистка полагает, что репутацию комика стараются разрушить неспроста. По мнению Меньшовой, против Галкина началась целая кампания, которая направлена на отмену его концертов, из-за чего артист вынужден был прекратить свою творческую деятельность - юмориста окрестили "предателем", видимо, намеренно.

Об этом ведущая сообщила в эфире собственного Ютуб-шоу, носящего говорящее название "Сама Меньшова".

На днях известная российская исполнительница Татьяна Буланова рассказала о том, что покинувшие России звёзды зарабатывали баснословные гонорары, выступая на корпоративах.

Певица уверена, что композиции, выступления "предавших свою страну" знаменитостей нельзя ни "крутить" на радио, ни показывать на телевидении.

Я знаю, что эти артисты тут просто огромные деньги зарабатывают на корпоративах. Ни на концертах, а на корпоративах. Когда по радио их крутят - мне непонятно. Слушать их не буду.

Сама певица призналась, что очень люби свою, гордится ею. Звезда сцены убеждена, что поливать грязью родное государство, - верх непорядочности.