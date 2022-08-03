Трамп после встречи с Орбаном: Было здорово провести время с другом
Бывший президент США Дональд Трамп во вторник, 2 августа принял премьер-министра Виктора Орбана в своем особняке в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
Во встрече также приняли участие: Жолт Немет, председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также глава PAC Save America Сьюзи Уайлс и политический советник Трампа Брайан Джек.
Старший советник кампании Трампа в 2020 году Тейлор Будович написал в Twitter, что во время визита бывший президент США и Виктор Орбан отпраздновали победу премьер-министра Венгрии на апрельских выборах
"Было здорово провести время с моим другом", - написал, в свою очередь, Трамп .
Оба политика должны выступить на Консервативной конференции политических действий в Далласе. Орбан откроет мероприятие и обратится к аудитории в четверг (4 августа), а Трамп завершит его в субботу (в августа).
Опубликовано: Николай Скира
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