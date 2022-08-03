Дмитрий Билан уехал из России, отправившись в Турцию

Известный российский певец Дмитрий Билан не скрывает, что уехал из России. Звезда отечественной сцены отправился в Турцию.

Популярный в России исполнитель Дима Билан сообщил о том, что покинул территорию Российской Федерации, направившись в Турцию.

Одержавший победу в международном песенном конкурсе "Евровидения-2008" артист выложил в сеть ролик из аэропорта. На кадрах видео известный певец передвигается на машине с вещами.

40-летний артист сообщил, что направляется в Турцию.

Цель посещения чужого государства Билан раскрывать не стал. Интересно то, что совсем недавно артист рассказывал о своём намерении сняться в турецком сериале.

К слову, турецкий актёр Бурак Озчивит из сериала "Великолепный век" посетил Москву. Поклонники из России пришли на встречу с иностранным артистом.

Среди почитателей таланта Озвичита был и Дима Билан. Певец оказался единственным представителем сильного пола из России, кто терпеливо в течение нескольких часов ждал популярного актера из Турции, который изрядно опоздал на встречу с российскими фанатами.

Все поклонники (Билан в их числе) мечтали сделать снимок со своим кумиром. Дмитрию Билану удалось сфотографироваться с Бураком Озвичитом.

Также с красавцем из Турции сделали фото известные в России актриса Наталья Рудова и поющая ведущая Ольга Бузова.