Цискаридзе назвал причину своего одиночества

Артист балета Николай Цискаридзе, процитировав известного русского писателя Ивана Бунина, намекнул на причину собственного одиночества.

Артист балета Николай Цискаридзе, а теперь и ведущий телевизионного шоу "Сегодня вечером" выложил снимки со своего отдыха в Телеграм-канале, а также пояснил, почему до сих пор одинок.

"Нет ничего более трудного, чем распознать хороший арбуз и порядочную женщину", - писал Иван Бунин. С первым согласен, выбор становится все сложнее с каждым годом. И уже кажется, что разгадал таинственный секрет, попадается что-нибудь из ряда вон выходящее.

Цискаридзе поспешил поздравить своих подписчиков с праздником арбуза, пожелал всем поменьше заблуждаться как в людях, так и в арбузах.

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник - День арбуза (Watermelon Day). Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами.

В настоящее время артисту балета 48 лет. Он никогда не был женат и делать этого не спешит. Звезда сцены и экрана о своей личной жизни не привык распространяться.

Недавно сообщалось, что Николай Цискаридзе в качестве ведущего программы "Сегодня вечером" по рейтингам "обскакал" известного российского ведущего телевидения со стажем Андрея Малахова.

Цискаридзе стал вести популярную передачу вместо покинувшего Россию Максима Галкина. На первых порах поклонники шоу критиковали нового ведущего, но после всё встало на свои места, а Николай завоевал народную любовь.