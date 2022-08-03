Александр Васильев запускает новый проект по преображению

Историк моды открыл открыл онлайн-клуб, куда приглашает для участия женщин разных возрастов.

Историк моды Александр Васильев запускает новый проект. Об этом ведущий "Модного приговора" заявил в соцсетях. Искусствовед уточнил, что четыре месяца назад он создал онлайн-клуб "Преображение", и приглашает принять в нем участие женщин разных возрастов, сообщает Вокруг ТВ.

Александр Александрович выложил кадры встреч с первыми участницами. По словам ведущего, клуб не только помогает женщинам стильно одеваться, но и - повысить самооценку, укрепить уверенность.

«Я счастлив, что ученицы несут красоту в мир и служат вдохновением, примером для многих женщин», — подчеркнул Васильев.

Историк моды отметил: участницы клуба - те женщины, у которых открыты сердца, которые стремятся к саморазвитию и самосовершенствованию. Васильев утверждает: тот, кто приходит в проект, остается там надолго. Здесь можно найти близких по духу людей, обрести новые знания, наполнить жизнь интересными знакомствами.

Онлайн-обучение стоит 3 тысячи рублей. За такую сумму девушки на месяц получают доступ к клубу. На сайте продукта также отмечено, что 10 лучших участниц смогут встретиться с Александром Александровичем лично на званом ужине. 10 процентов от сборов при этом пойдут на поддержку исторических фондов ведущего.

Издание напоминает, что из эфира Первого канала среди прочих развлекательных передач в феврале был снят и «Модный приговор». Александр Васильев опроверг появившиеся слухи о закрытии передачи. Он уточнил, что есть 8 готовых выпусков, которые пока не вышли на телеэкраны.

Васильев также отметил: разработчики испытывают трудности в результате закрытия ряда модных магазинов в России. Ведущий считает, что теперь сложнее переодеть героинь, так как не хватает соответствующих размеров, цветов и фасонов. Однако он пообещал, что передача выйдет в эфир уже нынешней осенью.