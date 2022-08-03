Конфликт в Нагорном Карабахе: объявлена мобилизация
Президент непризнанной республики объявил мобилизацию из-за обострения ситуации в регионе.
Несмотря на достигнутые договорённости между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, ситуация в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой.
Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию. Поводом для такого решения послужило обострение ситуации в регионе.
Указ о частичной мобилизации вступает в силу с 3 августа 2022 года - говорится в официальном заявлении.
Азербайджан и Армения регулярно обвиняют друг друга в обстрелах сопредельных территорий и приграничных провокациях. Регулярно поступают сообщения о ранениях военнослужащих с обеих сторон.
Опубликовано: Максим Алексеев
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