Какие музыкальные запреты существовали в период Советского Союза
Под табу властей в тот период попало большое количество как зарубежных музыкальных групп, так и отечественных.
Главная причина, по которой накладывалось табу на музыкальные коллективы - антисоветсткая пропаганда. Под культурный фильтр попали песни, в которых содержадись идейно и нравственно вредные посылы.
В 60-ые годы в СССР появился новый жанр музыки – биг-бит. Это отечественный рок, однако с изменённым названием.
Его приверженцы вдохновлялись такими группами, как The Beatles и The Kinks, стремились создать что-то похожее. Первопроходцами в данном направлении стали коллективы "Сокола", "Сверчки", "Лесные братья". Их выступления организовывались в студкафе и на танцах.
Начиная с 1970 года, среди самых маргинальных граждан растет интерес к заграничной рок и металл музыке, во многом противоречащей моральным принципам того времени.
Продажа кассет или дисков с запрещённой музыкой в Советском Союзе была недоступна, потому неформалы и сами, и с помощью знакомых привозили из-за границы творения групп Black Sabbat, Kiss, Sex Pistols, AC/DC, Misfits и Iron Maiden.
Распространение этой музыки способствовало рождению движений скинхедов, панков, металлистов.
Субкультурная волна накрыла страну в 1979 году. "Автоматический удовлетворитель", "ДК", "Propeller"— первые панк-рок группы, запрещенные практически сразу после основания.
Затем последовали "Гражданская оборона ", "Кино", "Коррозия металла", "Оргазм Нострадамуса" и "Наутилус Помпилиус". Неформалы записывали "шедевры" собственного производства в гаражах и подвалах, там же и выступали, потому что путь на сцену им был закрыт.
С началом перестройки идеологические принципы в Советском Союзе изменились. Занавес цензуры постепенно разрушился, образовалось новое понятие — гласность. И в медийное пространство хлынуло все больше безнравственных песен, засоряющих головы людей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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