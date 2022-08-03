Любопытные факты о женщинах и детях Иосифа Сталина

Первой женой Иосифа Сталина была Екатерина – молодая девушка, которая была в него сильно влюблена. Она мечтала, чтобы их брак освятила церковь, и сумела уговорить жениха на тайное венчание.

Но после рождения сына Яши Екатерина серьезно заболела и умерла. Сталин тяжело переживал ее смерть, а потом в его жизни стали появляться все новые и новые дамы, как одна юные и послушные.

Во время ссылки в Туруханском крае у него были любовные отношения с 14-летней крестьянкой Лидией, которая родила от него двоих детей. Один из них умер, другого – Александра Джугашвили – усыновил человек, за которого девушка впоследствии вышла замуж.

Сталин встречался с дочерью дьякона Матреной, и она тоже родила от него сына – Константина Кузакова. Его Сталин поддерживал на протяжении всей жизни.

Вторая его жена Надежда Аллилуева была влюблена в него до безумия. У нее была непростая судьба, не раз приходилось убегать из дома с детьми.

Но страх и любовь всегда возвращали ее к Сталину. Говорили, что у Аллилуевой с юности были нарушения психики. По воле мужа ей пришлось избавиться от десяти детей.

Самоубийство Аллилуевой оказалось неожиданностью для всех. Даже сам Сталин, ее любимый муж, так и не смог понять этого.

Не исключено, что у Сталина были и другие внебрачные дети. Однако он никогда не переживал по этому поводу и в целом не выказывал большой любви к своим сыновьям и дочерям.