МИД РФ: Эпоха сотрудничества со странами Запада безвозвратно завершилась

Директор Департамента МИД РФ Алексей Дробинин, слова которого приводит ТАСС заявил, что независимо от исхода спецоперации России на Украине, эпоха конструктивного сотрудничества между Россией и странами Запада безвозвратно завершилась.

Такое мнение Дробинин, который занимает пост директора Департамента внешнеполитического планирования, выразил в статье, опубликованной в среду на сайте журнала "Международная жизнь", на которую обратили внимание российские информационные агентства РИА Новости и ИТАР-ТАСС

По словам кремлевского дипломата, политика государств Европы и США означала необходимость создания "новой инфраструктуры международных отношений", которая будет создаваться вне зависимости от судьбы ООН, ВТО, МВФ, Всемирного банка, G20 и других глобальных ассоциации.

Дробинин подчеркнул, что Москва намерена переформулировать отношения на многих уровнях: "политическом, экономическом, торговом, валютно-финансовом, культурно-гуманитарном, а также в сфере международной безопасности".

Он также написал, что при формировании "новой инфраструктуры" международных отношений Москва будет руководствоваться "реальным положением дел в мировой политике".

"Независимо от продолжительности и исхода спецоперации России на Украине уже можно говорить о том, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного сотрудничества с Западом безвозвратно закончилась", — признал Дробинин.

По словам дипломата, "очевидно, что возврата к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет".