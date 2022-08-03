Как женщина впервые сумела занять пост премьера при диктаторе Центральноафриканской Республики Жан-Беделе Бокасса

Оказывается, Жан-Бедель Бокасса при всей своей жестокости был чувствителен к трудному положению женской половины общества.

В суровом мире власти, которая, казалось, предназначена исключительно для мужчин, прокладывали свою тропу и женщины. Одна из них заявила о себе не где-нибудь, а - на африканском континенте.

Это - Элизабет Домитьен, которая стала первым премьер-министром Центральноафриканской Республики. На эту должность она была назанчена в январе 1975-го года при очень необычных обстоятельствах.

Данный пост ей доверил диктатор страны Жан-Бедель Бокасса, которого несколькими годами ранее провозгласили пожизненным президентом и вскоре возвели на императорский трон.

Почему преступник и тиран Бокасса решил выбрать во власть женщину?

Как пояснил историк Гида М. Джексон, диктатор по-своему был довольно чувствителен к бедственному положению женщин. Скажем, в День матери в 1971-м году он выпустил из тюрем всех женщин, которые там отбывали сроки.

Элизабет пробыла на своем посту немногим больше года. И по сей день остается единственной в истории Центральноафриканской Республики женщиной премьер-министром.