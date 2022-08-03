Новая Морская доктрина: российские субмарины возьмут под контроль Арктику

Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Особое внимание уделено арктической акватории.

В обновлённом документе Россия чётко обозначила сферы своих национальных интересов. Учитывая растущее значение северного морского пути и активное освоение Арктики, особое внимание было уделено именно этому региону.

Планируется, что основным военным аргументом российских притязаний на эти территории станут подводные лодки проекта 949 Северного флота. Одна такая субмарина способна самостоятельно уничтожить целую авианосную группу противника.

Вдоль всего северного морского пути размещены подразделения береговой охраны, на вооружении которых состоят ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Подготовлено 20 полярных аэродромов для размещения перехватчиков МиГ-31.

Новая Морская доктрина - очевидный вызов США, которые неоднократно пытались оспорить притязания России на Арктику. Наличие в составе Северного флота 41 подводной лодки и сопутствующая береговая военная инфраструктура делает российские территориальные воды неприступными для американского флота.