В Беларуси признали экстремистскими социальные сети Алексея Арестовича
Суд Ленинского района Могилёва признал экстремистскими личные страницы в соцсетях советника президента Украины Алексея Арестовича.
В среду, 3 августа 2022 года, решением суда Ленинского района города Могилёва аккаунты в социальных сетях и видеохостинге YouTube советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича признаны экстремистскими.
Согласно постановлению могилёвского суда, Министерство информации Республики Беларусь включило социальные сети Арестовича в список экстремистских материалов, что грозит административной ответственностью распространителям публикуемой украинским политиком информации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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