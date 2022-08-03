В Беларуси признали экстремистскими социальные сети Алексея Арестовича

Суд Ленинского района Могилёва признал экстремистскими личные страницы в соцсетях советника президента Украины Алексея Арестовича.

В среду, 3 августа 2022 года, решением суда Ленинского района города Могилёва аккаунты в социальных сетях и видеохостинге YouTube советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича признаны экстремистскими.

Согласно постановлению могилёвского суда, Министерство информации Республики Беларусь включило социальные сети Арестовича в список экстремистских материалов, что грозит административной ответственностью распространителям публикуемой украинским политиком информации.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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