Германия: Россия отказывается принимать турбину для "Северного потока-1"

Россия не желает принимать турбину без сопроводительных документов, однако Германия говорит, что страна делает это намеренно и все бумаги были на месте.

Большой скандал с газовыми поставками между Германией и Россией продолжается. Сегодня поступила информация, что Россия не хочет принимать турбину для "Северного потока-1", которая была отправлена для ремонта в Канаду.

Канцлер Германии Олаф Шольц лично осмотрел турбину и отдал приказ отправлять ее на территорию России для установки.

"Она отлично функционирует и может быть доставлена быстро в место назначения, нужно лишь, чтобы кто-то этого захотел", - заявил лидер Германии.

И вот этот кто-то совсем не захотел. Газпром заявил, что при транспортировке турбины не было передано никаких сопроводительных документов, которые требуются для импорта. Однако в Берлине никак не комментируют эту информацию.

Данная турбина очень важна для трубопровода "Северный поток-1" для создания нейтрального давления, который требуется для передачи газа в Германию. Из-за санкционных проблем отправка в Россию не могла быть осуществлена, поэтому турбина была отправлена в Германию.

Из-за проблем с документами Газпром не принял турбину обратно.