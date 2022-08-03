Стрельба в Нагорном Карабахе, объявлена военная мобилизация

Власти Нагорного Карабаха обвиняют Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. По их словам, нападение совершили азербайджанцы, в результате которого погибли военнослужащие. Баку обвиняет в обстреле Армению.

Министерство обороны непризнанного Нагорного Карабаха сообщило, что 9-я армия Азербайджана "в нарушение режима прекращения огня" нанесла удар с применением гранатометов и беспилотников, в результате чего двое военнослужащих погибли и еще 14 получили ранения.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что обстрел был осуществлен "незаконными армянскими вооруженными формированиями". В ведомстве сообщили, что погиб один азербайджанский военнослужащий.

Дело также расследует прокуратура Азербайджана, а МИД предъявил обвинения властям в Ереване. В заявлении говорится, что вся ответственность за инцидент, произошедший в Азербайджане, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело свои незаконные вооруженные формирования с территории соседней страны.

Позже Баку объявил о проведении операции "Возмездие", в результате которой были взяты под контроль некоторые районы. Признано, что среди "армянских боевиков" есть убитые и раненые. Минобороны призвало к "демилитаризации" территорий Нагорного Карабаха.

Лидер Нагорного Карабаха Араджик Арутюнян объявил частичную военную мобилизацию в связи с ухудшением ситуации в регионе.

Нагорный Карабах — армянский анклав, де-юре (по закону) находящийся на территории Азербайджана. Район и несколько прилегающих территорий (также на территории Азербайджана) контролировались армянами со времен войны 1990-х годов.

В сентябре 2020 года Азербайджан предпринял попытку восстановить контроль над регионом. После шестинедельных боев, в ходе которых Баку получил значительный перевес и территориальные приобретения, в ночь с 9 на 10 ноября было подписано трехстороннее мирное соглашение (Армения, Азербайджан и Россия в качестве гаранта).

Это привело к прекращению огня, и в регион были введены российские миротворческие силы, которые должны оставаться там как минимум до 2025 года. Армения обязалась передать Азербайджану оккупированные территории в Нагорном Карабахе и трех прилегающих районах. Дорогу, соединяющую Армению со столицей региона Степанакертем, должны охранять российские войска.