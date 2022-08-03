Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань

Канцелярия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси опубликовала в среду заявление, в котором говорится, что Китай не должен запрещать мировым лидерам или кому-либо еще ездить на Тайвань, сообщает CNN.

Визит Пелоси в Тайбэй вызвал агрессивную реакцию Пекина.

"К сожалению, Тайваню не разрешили участвовать в глобальных встречах, в том числе недавно на форуме Всемирной организации здравоохранения, из-за возражений со стороны Коммунистической партии Китая", — сказала Пелоси.

Она добавила, что "в то время как Китай может помешать Тайваню отправлять лидеров на глобальные форумы, он не может помешать мировым лидерам ездить на Тайвань".

Во время своего 19-часового визита на Тайвань Пелоси встретилась, в частности, с президентом Цай Инвэнь, вице-президентом Лай Чинг-тэ, министром иностранных дел Джозефом Ву и заместителем председателя законодательного органа (парламента) Хуану Цай Чи-чан.

Пекин осудил визит Пелоси на Тайвань во вторник, назвав его "серьезной провокацией" и "игрой с огнем". Народно-освободительная армия Китая объявила, что проведет вблизи острова учения со стрельбами.