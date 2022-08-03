Иран: участники ядерной программы возобновляют сделку 2015 года в Вене

Дипломат Европейского союза Хосеп Боррель заявил, что предложил новый проект текста в надежде возродить ядерную сделку 2015 года, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Иранские государственные СМИ сообщили, что главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани едет в Вену. Тегеран заявил, что готов заключить сделку, но такую, которая гарантировала бы его права.

Ожидается, что встречи пройдут в том же формате, что и в Дохе, где посланник ЕС Энрике Мора курсировал между двумя сторонами, поскольку Тегеран отказывается от прямых переговоров.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года с Ираном и вновь ввел жесткие санкции. Он раскритиковал сделку, подписанную его предшественником, как недостаточно строгую.

Выход США из сделки привел к тому, что Иран начал тестировать ограничения, установленные в соглашении.

После 11 месяцев непрямых переговоров между Ираном и американскими переговорщиками в Вене в марте этого года сделка, казалось, была близка к срыву.

Однако эти надежды рухнули из-за требования Тегерана к Вашингтону исключить Корпус стражей исламской революции из списка иностранных террористических организаций, внесенных правительством США.