Иран: участники ядерной программы возобновляют сделку 2015 года в Вене
Дипломат Европейского союза Хосеп Боррель заявил, что предложил новый проект текста в надежде возродить ядерную сделку 2015 года, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
Иранские государственные СМИ сообщили, что главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани едет в Вену. Тегеран заявил, что готов заключить сделку, но такую, которая гарантировала бы его права.
Ожидается, что встречи пройдут в том же формате, что и в Дохе, где посланник ЕС Энрике Мора курсировал между двумя сторонами, поскольку Тегеран отказывается от прямых переговоров.
В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года с Ираном и вновь ввел жесткие санкции. Он раскритиковал сделку, подписанную его предшественником, как недостаточно строгую.
Выход США из сделки привел к тому, что Иран начал тестировать ограничения, установленные в соглашении.
После 11 месяцев непрямых переговоров между Ираном и американскими переговорщиками в Вене в марте этого года сделка, казалось, была близка к срыву.
Однако эти надежды рухнули из-за требования Тегерана к Вашингтону исключить Корпус стражей исламской революции из списка иностранных террористических организаций, внесенных правительством США.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
Диетолог Кирстен Хикман рассказала о привычках в питании, которые помогут дожить до 100 лет
Существует пять регионов мира, в которых люди демонстрируют завидное долголетие. Но совершенно необязательно проживать в так называемых «зонах», чтобы продлить жизнь. Для этого достаточно придерживаться некоторых правил питания.Подробнее...
-
-
Эксперты туристической индустрии узнали, куда лучше поехать: в Сочи или в Крым
И в Сочи, и в Крым можно добраться несколькими способами. В первом случае это собственный автомобиль, автобус, поезд или самолет. В аэропорт Крыма летают самолеты, по Крымскому мосту можно доехать на полуостров на автомобиле или поезде.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Сочинцы рассказали, почему разочаровались в родном городе и хотят уехать
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Пищевые привычки сыгравшие роковую роль в жизни Владимира Ленина
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре