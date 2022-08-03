Пицца Маргарита: откуда пошло такое название

Пицца "Маргарита" считается по истине итальянской классикой, которая сочетает в себе простоту и невероятный вкус. Но почему это лакомство назвали именно так?

Сейчас эту пиццу можно встретить в любом кафе и ресторане. Она выделяется и очень простой начинкой, и красивым названием.

Кто же эта прекрасная и необычная Маргарита, именем которой назвали эту пиццу и почему в ней такая простая начинка?

Это лакомство пошло еще с античной эпохи, особую популярность имела пицца в Италии, Риме. Но раньше она была больше похожа на шаурму или лепешку, в которую заворачивали всеми знакомые ингредиенты. Единственное там отсутствовал один важный элемент, без которого нельзя представить современную пиццу - помидоры.

Первые пиццы появились в Европе только в XVI веке.

Историки уверены, что именно с того времени пицца начала принимать современный вид, которому мы так привыкли. Произошло это, скорее всего, в городе Неаполь.

Но это блюдо было только для бедняков, т.к. ингредиенты были доступны каждому. Также ее делали и потому, что у каждого даже бедного дома была хотя бы захудалая, но печь, которой сейчас используются в современных пиццериях.

В 1889 итальянская королева Маргарита Савойская заинтересовалась рецептом этого, казалось бы простого блюда, т.к. она очень интересовалась бытом простых людей. Она прошлась по кварталу, где жили ее подданные и зашла в харчевню.

Конечно же все были в шоке и хотели как-то удивить королеву. Она в свою очередь попросила пищу, которые едят обычные крестьяне. И ее угостили пиццей из томатной пасты, сливочного сыра и базилика.

Это блюдо настолько ей пришлось по душе, что она начала его есть и когда вернулась во дворец. С тех пор пиццу с такой начинкой начали называть Маргарита.