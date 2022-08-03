Ленин настоящий или нет: какие тайны хранит московский Мавзолей

Этим вопросом обыватели задаются уже не первый десяток лет, но даже после убедительных ответов у них остаются сомнения.

Чье тело лежит в Мавзолее? Это настоящее тело Ленина, кукла или комбинация того и другого? Антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Юрчак рассказал Лента.ру, как советский вождь с подачи партийного руководства вел двойную жизнь после смерти.

По словам ученого, слухи, что тело Владимира Ульянова ненастоящее, начали циркулировать в первые дни после смерти Ленина. Буквально через несколько месяцев после похорон, летом 1924 года, Мавзолей открыли для первых посетителей, и в Москве заговорили, будто вместо тела вождя там лежит восковая мумия.

Слухи не прекратились и в конце 1930-х годов, когда повторять их было особенно опасно. Например, молодая москвичка в письменном доносе в ГПУ утверждала, будто в приватной беседе ее знакомая заявляла: мол, в Мавзолее лежит всего лишь восковая кукла.

Такие слухи повторяла и западная пресса. Чтобы их развеять, партийное руководство в середине 1930-х годов пригласило западных журналистов в Мавзолей.

Американский корреспондент Луис Фишер тогда написал, как Борис Збарский, который с Владимиром Воробьевым первым забальзамировал тело Ленина, открыл герметично закрытый стеклянный саркофаг, взял вождя за нос, повернул его голову влево- вправо, чтобы показать: это не восковая фигура.

После развала СССР слухи о том, будто тело Ленина - его искусственная копия, возобновились.

В ответ на это сын первого бальзамировщика Илья Збарский писал: «Я работал в Мавзолее 18 лет, и точно знаю, что ленинское тело находится в отличном состоянии. Всевозможные выдумки об искусственной кукле либо о том, что сохранились только лицо и руки от тела, не имеют отношения к реальности».

Но заявление Збарского не остановило слухи. В конце 90-х в СМИ появились версии о якобы существовании нескольких тел двойников Ленина, которыми периодически подменяют тело вождя. Профессор Юрий Ромаков разъяснял, что тело в Мавзолее - настоящее, оно находится в отличной форме и в подменах не нуждается.

Но, если поближе познакомиться с материальным составом тела, окажется, что утверждения о его неподлинности имеют основания.

Ученые ленинской лаборатории, которые почти сотню лет занимаются поддержкой этого тела, считают важным сохранять его динамическую форму (то есть физический вид, цвет, вес, эластичность кожи и гибкость суставов).

Даже сегодня суставы сгибаются, а торс и шея - поворачиваются. Тело не затвердело, не превратилось в мумию, поэтому и называть его мумией неправильно.

Чтобы поддерживать тело Ленина в гибком состоянии, его подвергают уникальным процедурам, при которых биологические материалы заменяются на искусственные.

Процесс идет медленно, постепенно. Потому, с одной стороны, на уровне динамичной формы, тело является настоящим. Но на уровне биоматериалов, из которых оно состоит, - скорее копия. То есть, все зависит от точки зрения.