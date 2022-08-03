Пищевые привычки сыгравшие роковую роль в жизни Владимира Ленина
Вождь мировой революции мог бы прожить гораздо дольше, но неправильная еда сократила его жизнь. Расскажем, чем питался Владимир Ленин.
Владимир Ленин был выходцем из не самой обеспеченной семьи. За деструктивную деятельность против самодержавия был отчислен из университета, попал в тюрьму и трёхлетнюю ссылку. При такой жизни о правильном питании не могло быть и речи.
Мать Владимира Ильича не любила готовить. Все шестеро детей питались однообразно. С самого детства Ленин привык питаться скромно. Вкусовые качества еды его не волновали..
В 1895 году Ленин попадает в тюрьму. Меню арестантов было более чем скромной.
После победы Октябрьской революции Ленин не изменил своим пищевым привычкам. На завтрак обычно ел яйца всмятку, хлеб и картофель. Здоровье руководителя Советской России ухудшалось и он умер в возрасте 53 лет.
Эксперты, изучавшие пищевые предпочтения Ленина пришли к неутешительному выводу. К ранней смерти Владимира Ильича привело неправильное питание.
Избыток витаминов D, E, K для пожилого человека чрезвычайно опасен и приводит к сужению сосудов, инфарктам и тромбозу. При правильном питании Ленин прожил бы гораздо дольше.
Опубликовано: Максим Алексеев
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