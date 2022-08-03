Сочинцы рассказали, почему разочаровались в родном городе и хотят уехать
Сочи – это уникальный климат, море и горы. Но в последнее время все больше местных жителей планируют переезд в другие города. На это есть несколько причин.
История Сочи началась чуть более 100 лет назад. За это время преобразилась морская набережная, появилось огромное количество новых растений. В 1930-70х годах прошлого века были построены дороги и вокзалы, жилые дома и санатории.
В городе царила особая атмосфера, он утопал в зелени, об автомобильных пробках тогда еще никто не слышал. В горах не строили многоэтажные дома, ландшафт сохранял свой природный облик.
Но со временем застройка становилась все более плотной, ведь многим хотелось жить в таком райском уголке. Инфраструктура, созданная в расчете на 250 тысяч жителей, не справляется с потоком людей, которых насчитывается уже более 800 тысяч.
Перед Олимпиадой построили дорожные развязки, а вот природных зон отдыха практически не осталось. Между тем микрорайоны продолжают разрастаться.
Сегодня Сочи постепенно превращается из уютного курортного городка в крупный мегаполис. Леса вырубаются, гостиницы переполнены туристами, пробки стали частью обыденной жизни.
Неудивительно, что многие сочинцы больше не хотят тратить по 2 часа на дорогу в Адлер, постоянно искать место для парковки и наблюдать за тем, как очередной зеленый островок вырубается ради строительства коттеджей.
Местные жители давно забыли о неспешных прогулках по тихим уголкам города, таких просто не осталось. А население города и количество новых зданий продолжает расти.
Опубликовано: Светлана Репина
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