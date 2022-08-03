Гутерриш: ООН придерживается политики «одного Китая»

Генсек ООН Гутерриш прокомментировал визит Пелоси на Тайвань и заявил, что они придерживаются политики «одного Китая».

На брифинге организации генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация придерживаются политики "одного Китая". Так он прокомментировал недавнюю поездку спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань.

Накануне Пэлоси посетила Тайвань, где состоялась ее встреча с местным президентом Цай Инвень, после чего направилась на самолете в Южную Корею.