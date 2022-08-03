Эксперты туристической индустрии узнали, куда лучше поехать: в Сочи или в Крым

И в Сочи, и в Крым можно добраться несколькими способами. В первом случае это собственный автомобиль, автобус, поезд или самолет. В аэропорт Крыма летают самолеты, по Крымскому мосту можно доехать на полуостров на автомобиле или поезде.

Летом в Сочи теплее, купаться можно до конца октября. В Крыму воздух более сухой, это важно при заболеваниях органов дыхания. Основная достопримечательность Сочи – олимпийские объекты. У Крыма богатая история, здесь больше памятников архитектуры.

С детьми лучше ехать в Крым, там не слишком глубоко у берега. В Сочи малышам не будет комфортно из-за шумной ночной жизни.

В Сочи немало горных рек, которые приносят в море не самую чистую воду. В Крыму такой проблемы нет. Пляжи здесь более протяженные, концентрация людей на них меньше.

Любителям комфортного отдыха больше подойдет Сочи, а дикарем лучше отправляться в Крым. Здесь можно найти множество мест для палатки.

Крым считается более бюджетным местом для отдыха, чем Сочи. Но оба курорта предлагают большой выбор гостиниц и других вариантов проживания разной ценовой категории.

В Сочи можно попробовать кавказскую кухню, но и в Крыму есть множество блюд, которые не стоит обходить вниманием.

Развлечения предлагаются на обоих курортах В Сочи это экскурсии в горы, к водопадам, в Абхазию. В Крыму – полеты на параплане, кайтинг и обширная экскурсионная программа.

Сочинское побережье радует восхитительными горными пейзажами. Крым несколько разнообразнее, здесь есть и степи, и горы, и равнины.