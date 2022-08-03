Адольф Гитлер: как умер великий немецкий лидер Третьего Рейха
Гитлера пытались убить несколько раз. Но все-таки никому это не удалось сделать и о его смерти ходит много загадок. Как же умер великий лидер Третьего Рейха?
20 июля 1944 года в Волчьем логове полковник Клаус фон Штауффенберг хотел лишить жизни немецкого лидера. Но взрыв бомбы так и не сделал своего дела.
Этот момент даже хотели заснять на камеру, однако заговорщики потерпели фиаско.
За время его правления Адольфа хотели несколько раз уничтожить, т.к. военные понимали, что он как никто другой приведет страну к полному краху, что уже говорить о войне, которая была заранее проигрышной.
Штауффенберг был ближе всех, кто чуть не уничтожил Гитлера. Он замаскировал бомбу прямо в казарме, когда осуществлялся военный совет. А сам уехал в Берлин. Конечно он осознавал, что убьет и остальных, но все равно решился.
Однако Гитлера лишь немного ранило и он даже сам вышел из казармы. Ему просто повезло, что вторая бомба не была установлена, а также большая жара, которая заставила людей открыть все окна и двери.
Сначала думали, что советская армия спровоцировала данный акт, но лишь потом, все начало проясняться, когда сказали, что отсутствует начальник штаба.
Штауффенберг был пойман и расстрелян 21 июля, а тех, кто был задействован в этом ждало более худшее действие. Для них был создан трибунал, и конечно же единственным наказание было одно - расстрел. Но было придумано нечто другое.
Казнь должна была быть проведена в берлинской тюрьме Плетцензее. Пленников в наручниках и тюремной одежде завели в темную комнату, где было много камер и прожекторов, которые фиксировали наказание.
По официальной верии Гилер умер от отравления вместе со своей семьей.
Опубликовано: Силивончик Алина
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