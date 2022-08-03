Диетолог Кирстен Хикман рассказала о привычках в питании, которые помогут дожить до 100 лет
Существует пять регионов мира, в которых люди демонстрируют завидное долголетие. Но совершенно необязательно проживать в так называемых «зонах», чтобы продлить жизнь. Для этого достаточно придерживаться некоторых правил питания.
Диетолог Кирстен Хикман рекомендует наполнят ь тарелку разноцветными овощами и фруктами. Красочные плоды содержат различные витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые организму.
В рацион нужно включать разнообразные продукты, богатые нежирным белком, клетчаткой. Важен и правильный баланс между ними, чтобы организм получал все необходимое.
Для снижения риска хронических заболеваний стоит попробовать растительную диету, которая поможет предотвратить болезни сердца, диабет и ожирение, а также рака.
Полезно придерживаться правила 20/80, по которому 20% пищи предназначено для наслаждения, а 80% - для подпитки организма, для поддержания сил.
Очень важно не переедать, поскольку потребление чрезмерного количества калорий приводит к увеличению веса и увеличивает склонность к различным заболеваниям. Необходимо обращать внимание на признаки голода и сытости.
С возрастом человек теряет определенное количество мышечной массы, поэтому необходимо добавлять постный белок во все приемы пищи. Это могут быть рыба, птица, яйца, бобовые или молочные продукты.
Необходимо добавить в меню продукты с флавоноидами, которые помогают поддерживать здоровье мозга. Такие соединения содержатся в ягодах, цветной капусте, зелени, сое, цитрусовых.
Для сохранения когнитивных функций нужны такие продукты, как арбуз и помидоры. В них содержится ликопин – антиоксидант, который эффективно борется со свободными радикалами.
Опубликовано: Светлана Репина
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