Новый виток конфликта в Нагорном Карабахе: Азербайджан провёл операцию "Возмездие"

В ответ на гибель своего военнослужащего азербайджанская армия провела операцию "Возмездие". Министерство обороны республик Арцах обвинило Азербайджан в атаке на свои позиции.

Президент Азербайджана требует немедленной демилитаризации региона, разоружения местного населения и вывода армянских войск.

Присутствие армянских войск и незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где дислоцируются российские миротворцы, остаётся источником опасности - сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджана.

Кроме того военное ведомство сообщило, что армянские незаконные формирования 3 августа совершили диверсионно-террористический акт, приведший к гибели военнослужащего Вооруженных Сил Азербайджана. Кроме того была предпринята попытка захватить высоту в горной цепи Кельбаджарского и Лачинского районов.

В ответ на эти явно враждебные действия азербайджанская армия провела операцию "Возмездие". ВВС Азербайджана нанесли удары по воинской части и позициями армянских вооружённых формирований. Взяты под контроль господствующие высоты. В настоящий момент там проводится инженерное оборудование позиций.

Минобороны Нагорного Карабаха сообщает о двух погибших и четырнадцати раненых военнослужащих.