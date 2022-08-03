Пользователи китайских соцсетей требовали войны из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал настоящий бум в соцсетях Китая. Многие пользователи открыто выступали за удар по самолету Пелоси и за войну с США и Тайванем.

Некоторые из них были возмущены сравнительно спокойной реакцией на происходящее со стороны китайских властей, которая показалась им слишком мягкой.

Хэштеги, связанные с визитом Пелоси, стали вирусными на китайской платформе микроблогов Weibo. Около дюжины этих патриотических хэштегов набрали несколько миллиардов просмотров.

Пользователи писали, что китайские военные должны были сделать больше, напоминали, что есть только один Китай.

Прямую трансляцию, отслеживающую путешествие самолета Пелоси в Тайбэй китайскими государственными СМИ в доминирующем в Китае чат-приложении WeChat, во вторник посмотрели 22 миллиона пользователей.

Однако Weibo бл отключен до приземления самолета Нэнси Пелоси и не работал примерно час. В компании заявили, что платформа рухнула из-за того, что ее пропускная способность широкополосного доступа была перегружена.

Но уровень возмущения в Weibo по-прежнему достигает апогея: разгневанные пользователи сети призывают к более сильным военным и экономическим контрмерам против Тайваня и Соединенных Штатов.

Стоит учитывать, что платформа подвергается жесткой цензуре со стороны китайских властей. Однако похоже, что на сайте действительно резко возросла поддержка контрмер Китая.