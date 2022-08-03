Глава АСЕАН пригрозил пересмотреть мирный план в Мьянме, если власти страны продолжат казнить людей

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и глава Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что организации придется пересмотреть мирный план для Мьянмы, если ее власти продолжат казни заключенных.

Блок 10 стран, который на этой неделе проводит большое международное собрание, подтолкнул мьянманскую хунту к соблюдению мирного «консенсуса», согласованного в прошлом году.

Вместе с тем АСЕАН осудила недавнюю казнь четырех активистов, связанных с движением сопротивления.

Ху Сен подчеркнул, что единство АСЕАН было поставлено под сомнение кризисом в Мьянме. Он признал, что мирный план не соответствовал всеобщему желанию, но был достигнут прогресс по предоставлению гуманитарной помощи.

Он отметил, что сейчас ситуация резко изменилась и стала еще хуже, чем до мирного соглашения, из-за казни активистов хунтой. По его словам, государства АСЕАН глубоко разочарованы и обеспокоены этим.

Мьянма не представлена на встречах АСЕАН на этой неделе после того, как ее военные отклонили предложение направить представителя, не входящего в состав хунты.

Некоторые члены АСЕАН, имеющие традицию невмешательства во внутренние дела друг друга, все более резко критикуют Мьянму.

Министры АСЕАН также выразили озабоченность по поводу событий на Тайване после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.