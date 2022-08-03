Аналитики объяснили, зачем Китай запретил экспорт песка на Тайвань в ответ на визит Нэнси Пелоси

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал яростную критику со стороны Китая, который расценил это как угрозу своему суверенитету.

Китайские власти, как и обещали, ответили на эти действия США, но не так, как ожидалось. Несмотря на скопление военной техники, никаких агрессивных действий со стороны Китая не последовало.

Однако китайское руководство объявило о запрете экспорта природного песка на Тайвань. Такой материал используется для изготовления бетона и асфальта, но этим сфера его применения не ограничивается.

Песок является важным материалом для производства полупроводников, а именно в этой отрасли Тайвань сейчас доминирует. 

Пекин ранее прекратил экспорт природного песка на Тайвань в 2007 году из-за экологических проблем. 

Однако год спустя экспорт возобновили. В то время 90% тайваньского песка поступали из материкового Китая. 

Можно предположить, что из-за новых ограничений строительную отрасль Тайваня ждут серьезные проблемы. Однако с тех пор Тайбэй стремился диверсифицировать свои источники природного песка и развивал местное производство.

Горное бюро Тайваня заявило в среду, что в этом году только7% импорта природного песка приходится на Китай и что запрет на этой неделе окажет «ограниченное влияние» на его экономику.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 