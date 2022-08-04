ОПЕК+ проигнорировала просьбу Байдена и повысит добычу нефти только на 0,1% мирового спроса

ОПЕК+ собирается повысить свою цель по добыче нефти на 100 000 баррелей в сутки. По мнению аналитиков, это стало неудачей для Джо Байдена после его поездки в Саудовскую Аравию.

Президент США обратился с просьбой об увеличении добычи нефти, чтобы помочь его стране и мировой экономике в связи с существенным ростом цен на энергоносители.

Предполагалось, что эта просьба будет услышана на фоне разрешения Пентагона на продажу систем противоракетной обороны Эр-Рияду и ОАЭ.

Управляющий директор по энергетике, климату и устойчивому развитию в Eurasia Group Раад Алкадири говорит, что такое незначительное повышение кажется бессмысленным. Он также видит в этом оскорбительный политический жест.

По данным ОПЕК, прирост на 100 000 баррелей в сутки будет одним из самых незначительных с момента введения квот в 1982 году.

В заявлении ОПЕК+, следующее заседание которого состоится 5 сентября, говорится, что ограниченные резервные мощности требуют, чтобы они использовались с большой осторожностью в ответ на серьезные перебои с поставками.

В нем также сказано, что хроническая нехватка инвестиций в нефтяной сектор повлияет на достаточное предложение для удовлетворения растущего спроса после 2023 года.

Источники в ОПЕК+ на условиях анонимности рассказали, что было принято, чтобы успокоить Соединенные Штаты, но не расстроить Россию.